مطار طبرق الدولي يؤكد جاهزيته لاستقبال الرحلات بعد الانتهاء من صيانة المهبط

قام رئيس مصلحة الطيران المدني عبدالحميد البرعصي رفقة مدير عام مطار طبرق الدولي سعد جاب الله بزيارة للمطار لتفقد أعمال صيانة المهبط بعد الانتهاء منها.

ومن جانبه أكد مراقب الطيران المدني بالمطار م. فتح الله بوشوال بأن مهبط المطار الآن في وضعية تسمح له باستقبال أي رحلة داخلية أوخارجية.

ووجه بوشوال شكره بالدعوة لكافة شركات الطيران المدني لاستئناف رحلاتها الداخلية والخارجية عبر المطار.

