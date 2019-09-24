الوفاق تقر بسيطرة سلاح جو الجيش على العمليات فوق محاور طرابلس

أفاد الناطق باسم عملية بركان الغضب، عبدالمالك المدني، بأن محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس شهدت هدوء نسبيا اليوم، لأول مرة منذ 5 أيام.



جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، رصدتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”، مضيفا، أن مدفعية قوات الوفاق استمرت في استهداف بعض تمركزات الجيش، مشيرا إلى استهداف سيارة ذخيرة وآلية عسكرية تابعتين للجيش، داخل مطار طرابلس العالمي.



وقال المدني، إن طيران الوفاق أكثر دقة في تنفيذ الضربات من سلاح الجو التابع للجيش لأنه مبني على معلومات استخباراتية دقيقة، مشيرا إلى أن سلاح الجو التابع للجيش يستولي على العمليات فوق محاور القتال جنوب طرابلس.



وتابع: “قام سلاح الجو اليوم بتنفيذ 3 غارات ناجحة بين منطقتي سبيعة والعزيزية، الأولى استهدفت تجمعا للأفراد والآليات، الثانية استهدفت آلية مسلحة، الثالثة استهدفت موقعا يتوقع تواجد مرتزقة أجانب بداخله”







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