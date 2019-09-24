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شركة الكهرباء تطمئن أهالي المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، إن الشبكة في المنطقة الشرقية ستشهد تحسنا بعد تشغيل حقل الحطيبة لتغطية جزء من الغاز المفقود بمحطتي شمال بنغازي والزويتينة.

وقالت دائرة الإعلام بالشركة إن نقضا حادا حدث في تزويد الغاز الطبيعي نتيجة خروج بعض حقول الغاز بالمنطقة الشرقية، حيث تم الخروج بالوحدتين الثانية والثالثة بمحطة الزويتينة بقدرة 40 ميغاوات لكل وحدة.

وكانت الشركة قالت إن النقص الحاد في تزويد الغاز تسبب في عزل الوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي والدخول بها من جديد لتشغيلها بالوقود الخفيف، ومع الاستمرار في انخفاض ضغط الغاز ستعمل على تخفيض الحمولة أو الى إيقاف بعض الوحدات في محطتي الزوتينة وشمال بنغازي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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