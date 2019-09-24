بريطانيا.. المحافظون يضغطون لإقالة مستشار جونسون

دعا نواب حزب المحافظين في بريطانيا، دومينيك كامينغز، أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى الاستقالة بعد قرار المحكمة العليا بأن تعليق البرلمان غير قانوني.

وكان كامينغز مهندس استراتيجية المواجهة التي طرحها جونسون في محاولة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد يضطر إلى تحمل نكسة جونسون.

وقال أحد نواب المحافظين لصحيفة التايمز “إذا كان هناك شيء واحد واضح بنسبة 100 في المائة بعد ذلك ، فهو أن كامينغز يجب أن يستقيل. إنه فشل بالكامل وعليه أن يدفع الثمن الآن “.

وقال ديفيد جوك، وزير العدل البريطاني السابق، إن موقف كامينغز “لا يمكن الدفاع عنه”.

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