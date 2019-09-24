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صحيفة عربية تكشف رصد مخطط لهجوم الجماعات المسلحة ضد سبها ومرزق

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

كشفت صحيفة العين الإماراتية نقلا عن  مصادر عسكرية ليبية “إن الجيش رصد تحركات مكثفة لعناصر إرهابية بالتزامن مع اجتماعات لقادة مليشيات في محيط مدينة مرزق جنوب البلاد”.

وأشارت إلى أن منطقة أم الأرانب المجاورة لمرزق تشهد عملية نقل معدات عسكرية وذخائر إلى منطقة الشركة الصينية، الأمر الذي أكده أيضا شهود عيان بالمنطقة.

ورجحت المصادر أن تكون عملية إعادة انتشار الجماعات الإرهابية ونقل عتادها جاء بسبب مخاوف قادة المليشيات والعصابات التشادية من أن يطالها قصف سلاح الجو الليبي.

وأوضحت أن المرتزقة والإرهابيين أعادوا أيضا نشر مسلحيهم في تمركزات جديدة، لكن الجيش والأجهزة الأمنية رصدت بدقة تلك التحركات، خاصة في طريق المطار، حيث تمركزت قوة بالقرب من محلات التبو، إضافة إلى قوة أخرى في مزرعة القذافي سابقًا في طريق حج أحجيل.

وأضافت المصادر، “أن اجتماعا لقادة التنظيمات الإرهابية جرى مؤخرا وضم عناصر إرهابية تابعة لتنظيمات شديدة الخطورة مع على كنة، آمر المنطقة الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج”، مشيرا إلى أن الاجتماع كان يهدف لوضع مخطط لهجوم إرهابي على مدينتي سبها ومرزق وبعض مناطق الجنوب في توقيت واحد.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • هذا خبر قديم المراد منه اثارة المواضيع المقفلة والتي تم معالجتها داخل المجتمع الليبي الحر والغرض فقط اثارة الحروب الأهلية بين المدن والقرى الليبية – وأغلب من يقومون بهذه الاعمال المشينة الزوار العرب وغيرهم والاعلاميين القابعين في فنادق الشرق الليبي وفنادق بعض المدن الليبية بقيادة – المدعو عليه – غسان سلامة – بتراب الصحراء الليبية ارض الطهارة والعفة . للحصول على سبق صحفي او انتباه إعلامي ومحاولة جعل الليبيين يخسرون ابناءهم فيما بينهم ( كونتيفرسي ) وبينما العدو الأجنبي وداعميه يسرحون ويمرحون أين ما شاوءا في تراب ارض الشهيد الأسمر عمر المختار الطاهرة ، رحمه الله .

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