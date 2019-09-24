هذا ما أقرته الحكومة المؤقتة بشأن وزارة الداخلية

خلال اجتماع مجلس وزرائها العادي السادس للعام الحالي، منحت الحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، الإذن لوزارة الداخلية بإنشاء مستشفى للشرطة بنظام الاستثمار، بناء على عرض وزير الداخلية، إبراهيم بوشناف.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، وافق مجلس الوزراء على منح الوزارة الإذن بإنشاء مستشفى للشرطة بنظام الاستثمار على أن يكون مقره في مدينة بنغازي، وليكون بذلك عونا لرجال هيئة الشرطة ومنتسبي وزارة الداخلية في علاجهم وعلاج ذويهم لحين اعتماد التأمين الطبي لهم.

كما وافق المجلس على مقترح لبوشناف باستحداث الإدارة العامة للشؤون الأمنية بالوزارة، والبدء في إزالة العوائق والمخلفات المحيطة بمصب مياه وادي القطارة، إضافة إلى تفعيل سرايا الحدود المشتركة بين الجيش و الشرطة.

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