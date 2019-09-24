موظفو الشركة الوطنية لحفر آبار النفط يعلنون وقفها عن العمل إحتجاجًا على تهديدات من صنع الله

ليبيا -أعلن إتحاد عمال النفط والغاز تلقيه تهديدات من المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى الله بتجريم ومعاقبة كل من ينادي منهم باستجلاب حقوقهم المكتسبة في إشارة للقرار المتعثر رقم 642 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع .

وقال الإتحاد في بيان رقم 2 مخاطباً صنع الله والرئاسي وتلقت المرصد نسخة منه : ” نريد أن نرد فقط على هذه البيانات الصادرة منكم فقط بتذكيركم بأنكم لاتملكون السيطرة على الحقول النفطية سوي مصفاة الزاوية وهذا لسوء حظكم ، حتى انكم لم تستطيعوا حماية السيد سعد دينار عند اختفائه بتاريخ 29أبريل الماضي ” .

وإعتبر الإتحاد بأن المصيبة إتضحت عندما بدأ المستخدمين بحساب الزيادة المزعومة بقرار (642) بشأن زيادة المرتبات وقال : ” لقد اندرجت في مخيلاتنا ولكن لم تندرج في مخيلاتكم وتطبقونها واقعيا ، عندها اكتفيتم بمماطلاتكم المشبوهة واتخذتم الطرق الملتوية وسياسة لي الذراع عن طريق تأخر الرواتب لكي ننسى مطالبنا، فها نحن نقف ونستشعر هذا الموقف لكي لا ندعه يمر مرور الكرام ” .

وتابع الإتحاد مهاجماً صنع الله : ” لابأس بأن نعلمكم بأن من زملاءنا من افطر عددا من الأيام في رمضان الماضي تحت أشعة الشمس الحارقة وحرارة المعدات ، ونقولها وكلنا ثقة بأننا لم نترك بلادنا تواجه المصير وإنما تنادينا وكلنا فزع لكي لا تبقى بلادنا تحت وطأة جحيم الإفلاس ، وحيث أننا لم نتنازل عن تخفيض ضريبة الدخل وتطبيق التأمين الصحي والغاء ضريبة الجهاد نفيدكم باننا لسنا مجبرون عالانتظار فهذه الحرب الحالية وُجدت لها ميزانية جاهزة لم تمر حتي علي ديوان المحاسبة او هيئة الرقابة الادارية ، وفي ظل ماينشر من وزارة المالية بعقد جلسات مناقشة تقديرات ميزانية (2020م) ” .

وتحسّر إتحاد عمل النفط والغاز في بيانه على فترة عملهم تحت إدارة الراحل شكري غانم مؤكدين بأنهم لم يجدوا أي شخصية مثل شخصيته في شخص صنع الله لينتزع حقوق المستخدمين في نفس الفترة التي أعلن فيها مصرف ليبيا

المركزي عن فائض ميزانياته في تقاريره الأخيرة .

وأكد الإتحاد على بؤس أوضاعهم وقال : ” كل هذا يحدث في ذات الوقت الذي تكون فيها الاحتياجات غير متوفرة في الحقول وصل لدرجة أن مياه الشرب غير متوفرة وآخرها كان في احد حفارات الشركة الوطنية للحفر وايضا حقل الحمادة التابع لشركة الخليج إضافة الي النقص الكبير في أجهزة التكييف في وجود الغازات السامة التي لاتخفي على اي شخص عمل في القطاع ” .

وتوجه العمال لصنع الله بالقول : ” لم يعد يخيفنا قانونكم وازدواجية معاييركم، فمثل مارفعنا ميزانية البلاد نستطيع ايضاً تخفيضها، ولم نرد خلط الأوراق تزامناً مع ترصد ارهاب داعش بالحقول والادارات كما أعلنت شركة مليتة مؤخراً، ولأننا لسنا كموقف المؤسسات التي يقودها قادة الحروب التي تفرض قراراتها على الدولة عليه ،،، تقرر إيقاف الحفارات الشركة الوطنية للحفر بتاريخ 25 سبتمبر الجاري أي منذ اليوم الأربعاء ” .

وإعتبر البيان أن هذا الإيقاف بمثابة الانذار الفعلى الأول مطالباً أيضاً بجداول المرتبات للقطاعات الآتية في أسرع وقت وعرضها على موقع وزارة المالية كالتالي :

مرتبات وزارة المالية ، ديوان المحاسبة ، الحرس الرئاسي ، رئاسة الأركان ، مصلحة المطارات ، وزارة

الصحة ، هيئة الرقابة الادارية ، وزارة الخارجية .

وأشار الإتحاد في ختام بيانه إلى البيان السابق ذي الرقم 1 الذي أصدره قبل شهر بالتحديد أي بتاريخ 24 أغسطس والذي كان قد طالب بنفس مطالب هذا البيان ومنح صنع الله لتنفيذه أسبوع ثم شهر دون أن يتحقق شيء .

وختم العمال بالقول : ” مثلمت مددنا مهلة الاسبوع الى شهر كامل لينطبق عليكم قول الشاعر (ولقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن

تنادي) ونعد كافة مستخدمي القطاع بأننا لن نتنازل قيد أنملة عن كل المطالب وبدون تنازل عن احداها ” .

المرصد – متابعات

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