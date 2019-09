المتوسط:

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزير خارجية إيطاليا دي مايو.

وتناول اللقاء الذي يعد الأول بين الجانبين الوضع الراهن في العاصمة طرابلس والجهود الدولية المبذولة والتنسيق المتواصل والمشاورات فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي الذي تعد له برلين.

من جانبه أكد الوزير الإيطالي تجميد الاتفاقية المعمول بها بين فيدرالية صيد الأسماك الإيطالية وما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري بالمنطقة الشرقية.

على صعيد آخر تناول اللقاء آخر الجهود الإيطالية المبذولة لدعم خفر السواحل الليبي ومده بالتدريبات اللازمة والتجهيزات لأداء عملهم على أكمل وجه.

The post “سيالة” يلتقي نظيره الإيطالي في نيويورك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية