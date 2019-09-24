لودريان يجري محادثات مع وزير خارجية الجزائر حول الأزمة الليبية

أجرى وزير الخارجية الفرنسي،جان ايف لودريان، محادثات مع وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم بنيويورك، حول الوضع في ليبيا، في مشاورات تسبق اجتماعا بمقر منظمة الأمم المتحدة حول الأزمة هذا الخميس.

و جرى لقاء لودريان و بوقادوم على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء واستعرض الوزيران «وضع التعاون الثنائي و افاق تعزيزه»، حسب وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها.

وتبادل الوزيران «وجهات النظر حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا و مالي و الصحراء الغربية».

وأعلن وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان، الأحد الماضي، أنّه سيترأس مع نظيره الإيطالي اجتماعا مخصّصا لليبيا في الأمم المتّحدة الخميس المقبل، بهدف الدّفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

لودريان: اجتماع فرنسي – إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل

وقال لودريان في مؤتمر صحفي عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «الهدف هو الانخراط في عملية سياسية. لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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