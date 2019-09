المتوسط:

عقد وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي اجتماعاً لمناقشة الأزمة الليبية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء في نيويورك.

وحضر الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة الاجتماع وقدم إحاطة حول الوضع في ليبيا، وعبر الاتحاد الأوروبي عن دعمه لعمل الممثل الخاص غسان سلامة

