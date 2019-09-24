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هذا ما دار في لقاء وكيل الخارجية الأمريكية بـ السراج

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، في نيويورك، برئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.
 
 ووفقا لما أفادت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، شكر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية هيل، السراج، على شراكة حكومة الوفاق المستمرة مع الولايات المتحدة في العديد من القضايا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.
 
ونقل وكيل الوزارة الدعم الأمريكي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة والتي تركز على تهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية شاملة.
 
وتوافق هيل والسراج على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا، بما في ذلك تعزيز الشفافية المالية وتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط.

https://www.state.gov/under-secretary-hales-meeting-with-libyan-prime-minister-fayez-al-sarraj/ 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • واو ماهذا الانجاز الكبير السراج يقابل وكيل وزارة الخارجية مرة واحدة ولم يقابله احد اعلى من مستواه فوزير الخارجية لابد ان يحصل على موافقة الكونجرس اما السراج فنقله الطليان على مركب ليحكم منه ليبيا لحساب دول خارجية ولا يعنيهم ارداة الشعب الغير راضى عنه من جميع الفئات لو كان القذافى فى الامم المتحدة يمثل ليبيا هل كان يرضى بهذه المهزلة

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