الساعدي يعتبر مقتل مقيدش في غارة تركية ” قصاصاً ربانياً ” منه

ليبيا – علق المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس ، الموالي لحكومة الوفاق ، سامي الساعدي على مقتل آمر جهاز مكافحة الجريمة سابقاً في منطقة السبيعة الملازم عبد الحكيم مقيدش الذي إنشق عن حكومة الوفاق منذ سنتين وإنضم للقوات المسلحة وقُتل الإثنين في غارة نفذتها طائرة تركية دون طيار بمحور السبيعة .

الساعدي وهو المسؤول الشرعي للجماعة الليبية المقاتلة ويكنى بكنية ” أبو المنذر ” قال خلال تصريح أذيع على قناة”التناصح” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن مقتل مقيدش وهو المتهم الأول بقتل العمراني هي بداية الغيث بحسب تعبيره، معتبراً أن ما وصفها بـ”الشبكة الفاسدة المنحرفة الإرهابية ” لازالت تعيث في البلاد فساداً في إشارة منه للتيار السلفي الذي ينتمي له مقيدش ويكن له أبو المنذر العداء.

وأكد على أن لن يتم إغلاق ملف مقتل الشيخ العمراني حتى يتم القصاص إما القصاص القضائي الذي تأخر أو القصاص الرباني كما حصل في مقتل مقيدش وفقاً لقوله .

وإستطرد حديثه:”الآن سيقف القاتل مع المقتول بين يد الله لقد تأخر القصاص القضائي ولكن العقوبات الالهية موجودة الله سبحانه يقاص من الظالم متى شاء وكيف شاء وليست العقوبة الوحيدة أن يقتل في الحرب فقط لكن أن يقتل وهو يدافع عن الظالم ويقاتل لجانب الفرنسيين والروس أمام أبناء بلده وهو يؤيد الظلم و التجبر ويسمح لنفسه أن يكون قنطرة وجسر ليعبر عليه”.

الساعدي إتهم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بأنه شخص سيطرت عليه رغبة الحكم واصفاً ذلك بأنه من أعظم العقوبات في الدنيا، متمنياً وقوع باقي “العصابة الفاسدة” في قبضة العدالة و القضاء أو القصاص الرباني.

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية