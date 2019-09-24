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الساعدي يعتبر مقتل مقيدش في غارة تركية ” قصاصاً ربانياً ” منه

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس ، الموالي لحكومة الوفاق ، سامي الساعدي على مقتل آمر جهاز مكافحة الجريمة سابقاً في منطقة السبيعة الملازم عبد الحكيم مقيدش الذي إنشق عن حكومة الوفاق منذ سنتين وإنضم للقوات المسلحة وقُتل الإثنين في غارة نفذتها طائرة تركية دون طيار بمحور السبيعة .   

الساعدي وهو المسؤول الشرعي للجماعة الليبية المقاتلة ويكنى بكنية ” أبو المنذر ”  قال خلال تصريح أذيع على قناة”التناصح” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن مقتل مقيدش وهو المتهم الأول بقتل العمراني هي بداية الغيث بحسب تعبيره، معتبراً أن ما وصفها بـ”الشبكة الفاسدة المنحرفة الإرهابية ”  لازالت تعيث في البلاد فساداً في إشارة منه للتيار السلفي الذي ينتمي له مقيدش ويكن له أبو المنذر العداء.

وأكد على أن لن يتم إغلاق ملف مقتل الشيخ العمراني حتى يتم القصاص إما القصاص القضائي الذي تأخر أو القصاص الرباني كما حصل في مقتل مقيدش وفقاً لقوله .

وإستطرد حديثه:”الآن سيقف القاتل مع المقتول بين يد الله لقد تأخر القصاص القضائي ولكن العقوبات الالهية موجودة الله سبحانه يقاص من الظالم متى شاء وكيف شاء وليست العقوبة الوحيدة أن يقتل في الحرب فقط لكن أن يقتل وهو يدافع عن الظالم ويقاتل لجانب الفرنسيين والروس أمام أبناء بلده وهو يؤيد الظلم و التجبر ويسمح لنفسه أن يكون قنطرة وجسر ليعبر عليه”.

الساعدي إتهم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بأنه شخص سيطرت عليه رغبة الحكم واصفاً ذلك بأنه من أعظم العقوبات في الدنيا، متمنياً وقوع باقي “العصابة الفاسدة” في قبضة العدالة و القضاء أو القصاص الرباني.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ابو جهل ساعد الارهابى المعتوه الصادق الغريانى فالقصاص منكم يا مجرم فى الاخرة التى لا تؤمنوا بها وهو اشد من قصاص الدنيا التافه فالله عز وجز لا يقتص فى الدنيا حتى من الذين يفترون على الله مما يدلﻻعلى انك جاهل بابسط مبادئ الاسلام والا لقلنا مثلك ان كل كلاب النار من المليشيات وما اكثرهم اقتص الله منهم وكذلك سحق الخوان فى مصر قصاص من الله قد بكون النصر نعم من عند الله عندما نصر عبده المشير عليكم كلاب الصهاينة فى درنة وبنغازى والجنوب والهلال النفطى والان فى محاور طرابلس وان يستشهد بطل من ابطال الجيش الوطنى دفاعا عن سيادة وطنه فهو فخر لكل ليبى لكن العار لكم عندما تم القبض على آمر مليشيا السبيعة مما يدل على حجم الهزبمة فمن يقتل بطائرة مسيرة يستشهد على ارض يسبطر عليها اما ان يقبض على امر محور من قفاه فالعار كل العار وخيبة قوبة لكم ياكلاب مسعورة تقبض ثمن الخسة والعمالة من قطرائيل وتعيشون وسط بيوت الرزيلة فى اسطنبول وستدفنوا فيها وسط القازورات كتب الله لكم سوء الخاتمة

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  • معنى ذلك شيخ المتنطعين ابوجهل ان من قتل فى ثورة فبراير اقتص الله منهم وكل من يقتلون من مصراطة بالعشرات قصاص من الله ياهل مصراطة الله غاضب عليكم ويقتص منكم وهذا المعتوه يفكرنى بواحد اخوانى غبى مثله يدافع عن الخوان بحديث صحيح يحرفه عن موضعه .اذا رايتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان .فقال له احد الخبثاء وما رايك فى حزب النور يذهبون للمساجد الا ينطبق عليه هذا الحديث فبهت الذى كفر .كفر بانعم الله ولا اقصد كفر العقيدة مثلهم .وبالطبع لا يكفى الايمان لدخول الجنة فلابد من عمل صالح معه ولهذا نجد المفلس يصلى ويصوم ويدخل النار لانه مثل هذا الساعدى يسفك الدماء .ونرى ان من بين اول ثلاثة تسعر بهم النار امثال هذا الحمار الذى يدعى انه عالم ويحفظ القرأن من اجل ان يقال عنه انه عالم وقد قيل مع انه ابوجهل يضلل الناس باسم الاسلام ولم تنفعه العبادات ويدخل النار فى الافتتاح قبل ان يدخلها استاذه ابليس والفجار من البشر فهو مجرم متعمد رغم علمه بانه منافق وساعد الشيطان

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