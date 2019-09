واشنطن تؤكد دعمها للعودة إلى الحل السياسي في ليبيا ووقف إطلاق النار

المتوسط:

التقى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل مع رئيس وزراء بحكومة الوفاق فايز السراج في نيويورك .

وأكد بيان السفارة الأمريكية في ليبيا ، أن “وكيل وزارة الخارجية الأمريكية هيل قدم الشكر لـ ” السراج” على شراكة حكومة الوفاق الوطني المستمرة مع الولايات المتحدة بشأن مجموعة من القضايا ، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان ، أن “وكيل الوزارة نقل الدعم الأمريكي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة والتي تركز على تهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية شاملة.

وافق وكيل الوزارة ورئيس الوزراء على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا ، بما في ذلك تعزيز الشفافية المالية وتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط.

