المتوسط:

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في نيويورك مع رئيس وزراء المملكة المتحدة “بوريس جونسون”.

وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن اللقاء شهد تناول جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتعاون بين الجانبين في هذا الشأن، من خلال تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، حيث توافقت الرؤى على تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية من أجل التوصل إلى حلول سياسية شاملة، في إطار الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، لاستعادة الاستقرار وتمهيد الطريق نحو تحقيق التنمية والتقدم لشعوب المنطقة.

The post مصر وبريطانيا تتفقان على ضرورة التوصل للحل السياسي في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية