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شرف الدين : شباب الجبهات بحاجة لدعم من المواطنين وللسلاح

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دعت عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نجاة شرف حكومة الوفاق إلى ضرورة دعم من أسمتهم ” العسكريين في الجبهات ”  .

ولفت شرف الدين وهي رئيسة الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين  إلى أنه لا يمكن  الوصول إلى حل عسكري بدون أن يكون هناك حل سياسي وأن يكون هناك توازن وتوافق بين الحلين.

شرف الدين قالت في تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للحزب ، يوم أمس الاثنين تابعته صحيفة المرصد إنه لابد من العمل في مسارين متوازيين في الحل السياسي والعسكري،مؤكدة على ضرورة دعم المسار العسكري  بشكل صحيح وحقيقي.

وأشارت عضو مجلس الدولة إلى أنه بدون الحل العسكري لا يمكن الوصول لحل السياسي ، مبينةً أن من أسمتهم ” الشباب المقاتل في الجبهات ”  بحاجة إلى دعم من المواطنين بالإضافة إلى العدة والعتاد.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الشباب المقاتل فى حاجة الى دعمك فى خيام النكاح باشرف الدين فالشرف عندكم اكذوبة تبيعوه مقابل المال والجاه فنرى مشاخخ الخوان يدافعون عن بيوت الدعارة المقننة فى تركيا لانهم تربوا فى بيئة انتهازية قذرة باعوا انفسهم للشيطان وعملوا كلاب مسعورة للصهاينة ياشرف من غير شرف اقصد قرف اتفوا عليكى ايتها الداعرة الاخوانية الميبونة

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  • .الشباب المجاهد يبقى سلاح مثل عنتر شايل سيفه كام ورك ناعم والساعة بخمس جنيه والحسابة بتخسب .دعمك معروف لجميع المجاهدين فى خيام النكاح حيث تعملى بجد ونشاط فى جميع الاتجاهات الشرعية وغير الشرعية اى المهبلية والشرجية فى المنطقة الشرقية والغربية وكل طلبات المجاهدين مجابة من الاخوات الاخوانيات وكله فى سبيل المرشد وبمساعدك اختك امطير التى تدعم الصف الثانى من المجاهدين لانها مسترجلة ولكن من غير شنب علوى ..

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