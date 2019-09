المتوسط:

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير خارجية الكويت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش معه آخر التطورات في ليبيا ومساهمة الكويت، كعضو في مجلس الأمن ودولة عربية، في حل الأزمة الليبية

The post “سلامة” يبحث الدور الكويتي لحل الأزمة الليبية في مجلس الأمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية