فيديو | حقيقة هبوط فريق ليبي في المريخ !

ليبيا – أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن فريقاً ليبياً تمكن من قيادة سفينة فضاء والهبوط على سطح كوكب المريخ.

السفارة الأمريكية قالت في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إنه منذ 50 عام هبط رواد الفضاء الأمريكيون على سطح القمر وذلك في معرض تعليقها على الابحاث الامريكية المستمرة بالخصوص.

وأضافت : ” هذا الصيف بفضل العمل الجاد والتعاون تمكن الفريق الليبي في مخيم الفضاء وبمبادرة أمريكية من قيادة سفينة الفضاء الخاصة بهم للهبوط بنجاح على سطح كوكب المريخ ولكن في عملية افتراضية يحاكي من خلالها المتدربون عملية هبوط حقيقية ” .

وكان الفريق الليبي المكون من مجموعة شباب وشابات من ليبيا من المهتمين بعلوم الفضاء قد أُختير الصيف الماضي لخوض غمار هذه التجربة في مخيم أمريكي تابع لوكالة الفضاء ” ناسا ” ولكن على أرض إحدى الولايات الأمريكية وقد تمكن مؤخراً من النجاح في عملية الهبوط الإفتراضية هذه .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية