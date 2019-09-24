اخبار ليبيا الان

سلامة يقدم إحاطة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول الوضع الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي اجتماعاً، الثلاثاء، لمناقشة الأزمة الليبية.
 
ووفقا للحساب الرسمي للبعثة الأممية على موقع “تويتر”، حضر الاجتماع المبعوث الأممي غسان سلامة، بناء على دعوة من فيدريكا موغريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث قدم إحاطة حول  الوضع في ليبيا.
 
وأشارت البعثة الأممية، خلال التغريدة، إلى أن الاتحاد الأوروبي عبر عن دعمه لعمل المبعوث الأممي غسان سلامة.

https://twitter.com/UNSMILibya/status/1176602155777691650

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك