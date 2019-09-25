المسماري يُثمّن دور ترهونة الوطني في دعم الجيش ويؤكد: معركتنا لن تتوقف

وجّه المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، كلمة لأعيان وأهالي مدينة ترهونة، ثمّن فيها على دورهم الوطني في دعم الجيش ضد المجموعات المسلحة، وتحرير ليبيا من الإرهاب.

وأشار المسماري، خلال حفل تأبين شهداء ترهونة من الجيش الوطني، أن معركة الجيش مع المجموعات المسلحة، لن تتوقف حتى تحرير ليبيا، وأن ترهونة لعِبت دورا مهما في دعم المؤسسة العسكرية، وقدّمت الغالي والنفيس لترتاح ليبيا من براهن الإرهاب والفوضى.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني، أن المؤسسة العسكرية دخلت معركتها وقدّمت ضباطا وجنود في معركتها، لأجل أن تعيد الهيبة لليبيا ولجيشها، والتي كانت مع بداية عملية الكرامة العسكرية ضد جماعة أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة وداعش في بنغازي ودرنة.

وأوضح المسماري، أن سلاح الجو ما زال يضرب المجموعات المسلحة في كل بقعة في ليبيا، وأن المعركة كبيرة ومستمرة حتى تنعم ليبيا بالاستقرار، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية لن تخذل التاريخ والليبيين الذين خرجوا مطالبين بتحرير ليبيا واستقرارها.

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