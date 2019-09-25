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الاتحاد الأوروبي: ليبيا تحتل أولوية في أجندتنا خلال اجتماعات الأمم المتحدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتش، أن الوضع في ليبيا لايزال يحتل أهمية كبيرة في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي خلال أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى.
 
 جاء ذلك في تغريدة لـ “كوسيانيتش” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، الثلاثاء، نشرت خلالها أيضا صورة من لقاء جمعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

https://twitter.com/MajaEUspox/status/1176609514986049542

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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