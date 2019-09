المتوسط:

اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي الثلاثاء بتونس مع كل من ريتشارد ب.نورلاند ( Richard B. Norland) السفير الأمريكى لدى ليبيا و إريك ماير (Eric MEYER) نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية من مصرف ليبيا المركزي

تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي على المستوى المحلي والدولي، كما تم استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية و تم الاتفاق على تكثيف الجهود وتعزيز أُطُر التعاون في المجالات ذات الإهتمام المشترك والاستمرار في عقد جلسات الحوار الاقتصادي برعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

The post ” الكبير ” يلتقي السفير الامريكي ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية