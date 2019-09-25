المشري يشارك في ندوة “إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدفاع والأمن في ليبيا” 

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، فعاليات الندوة المقامة حول “مشروع إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدفاع والأمن في ليبيا”، يوم الاثنين الماضي.

وشدّد المشري في كلمة لهُ، على أهمية دعم المؤسسة العسكرية المتمثلة في حكومة الوفاق، في والقوات المساندة لها، التي شاركت تحرير مدينة سرت من داعش الإرهابي.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن من شارك في عملية تحرير سرت، هُم نفسهم من يشاركون في الدفاع عن العاصمة طرابلس، بحسب وصفه، مشيرا على الجهات المعنية الاستفادة من تجارب الدول ودمج القوات وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وفي وقت سابق يوم أمس الثلاثاء، التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الثلاثاء، وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، وناقش معه ملف الإصلاحات الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ ميزانية سنة 2019، والتجهيز لإعداد ميزانية 2020 وضرورة اعتمادها بقانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية