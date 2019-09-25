المشري: على الوفاق الاستفادة من التجارب الخارجية في دمج القوات المساندة

شارك رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” الاثنين، في الندوة المقامة حول تنظيم واستيعاب القوات المساندة في المؤسسات الدفاعية والأمنية في ليبيا، والتي نظمتها ما تعرف بـ “رئاسة الأركان” التابعة لحكومة الوفاق.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك” مساء الثلاثاء، شدد المشري، خلال كلمته في افتتاح فعاليات الندوة، على أهمية دعم قوات الوفاق، مضيفا أنه على الجهات المعنية الاستفادة من التجارب السابقة للدول الأخرى في دمج القوات المساندة.



كان رئيس أركان قوات الوفاق محمد الشريف، قد قال، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “بوابة إفريقيا الإخبارية” مساء الإثنين، إن الندوة استهدفت مناقشة كيفية دمج من أسماهم بـ “الثوار” و”القوة المساندة” في الدفاع والداخلية وأجهزة الدولة”، وتابع: “الثوار والقوة المساندة لهم الدور الأكبر في الحفاظ على الدولة والديمقراطية، ولابد من استيعابهم نظير المجهود الذي يبذلونه بشكل يومي”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا