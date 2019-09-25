سلامة يبحث الملف الليبي مع وزير الخارجية الكويتي

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأم المتحدة في ليبيا غسان سلامة مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش سلامة خلال اجتماعه مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، آخر التطورات في ليبيا ومساهمة الكويت، كعضو في مجلس الأمن ودولة عربية، في حل الأزمة الليبية.

وعقد وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي، اجتماعاً على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الملف الليبي والدفع بالعملية السياسية والتوافق بين الأطراف الفاعلة.

وشارك المبعوث الأممي غسان سلامة، بناءا على دعوة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني، وقدم إحاطة للوزراء حول الوضع في ليبيا،

وعبر وزراء الاتحاد الأوروبي في الاجتماع، عن دعمهم لجهود الممثل الخاص غسان سلامة في ليبيا.

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