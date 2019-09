موغريني: الجهود الأوروبية تنصب في اتجاه عودة المسار السياسي في لييا

المتوسط:

اجتمع رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع فريدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، وحضر الاجتماع وزير الخارجية محمد سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه الازمة الليبية.

وقالت موغريني بان الجهود الاوربية تنصب في اتجاه عودة المسار السياسي، مؤكدة رفض الاتحاد الأوروبي للهجمات التي تطال المدنيين، ولأي خرق لقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة.

من جانبه أكد السراج أن استئناف المسار السياسي يجب أن يقوم على قواعد جديدة، ووفق آليات تأخذ في الاعتبار المعطيات .

من جهة أخرى تناول الاجتماع عدد من ملفات التعاون المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية

