مكاتب الرقابة على الأغذية والأدوية تواصل حملتها الوطنية للأمن الغذائي

قام مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية ببلدية زليتن، رفقة جهاز الحرس البلدي، بجولة تفتيشية علي بعض المخابز بالبلدية.

وتم خلال الجولة التفقدية، ضبط عمالة بدون شهائد صحية، واتخد مكتب الرقابة الاجراءت القانونية حيال العمالة.

وتأتي الجولات التفقدية على المحال التجارية، ضمن الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي التي أطلقها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وفي إطار الحملة الوطنية، تفقّد عناصر مكتب الرقابة على الأدوية بمدينة الزنتان، مذبحًا ومحلاً لبيع اللحوم، بالقرب من سوق السيارات بالمدينة.

وأوضح المكتب عبر صفحته على الفيسبوك، أنهم ضبطوا مخالفات خلال الجولة التفقدية، منها النظافة العامة سيئة جدا، والعمال بدون شهائد صحية، وحفظ اللحوم بشكل سيء في ثلاجة الحفظ لكونها تحتوي على بقايا دماء من مدة طويلة والتصاق الدبائح ببعضها. إضافة إلى وضع بقايا اللحوم والأحشاء على الأرض، التي تعتبر غير صحية ومتسخة، وأن التصريف الصحي سيء جداً.

وأشار أن مكتب الزنتان، أوصى بقفل المذبح، إلى حين توافر الشروط الصحية المطلوبة، وإحالة الأجراءات اللازمة إلى مركز مركز الحرس البلدي.

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