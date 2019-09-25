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السراج يلتقي موغريني ويبحث معها إمكانية استئناف المسار السياسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فريدريكا موغريني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع، على أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه الأزمة الليبية.

وأشارت موغريني، أن الجهود الأوروبية، تتجه إلى عودة المسار السياسي، مؤكدة رفض الاتحاد الأوروبي التي تستهدف المدنيين، وخرق لقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة.

وأكد السراج للممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، بأن هدف بناء الدولة المدنية الديموقراطية لا تراجع فيه، وأن استئناف المسار السياسي يجب أن يقوم على قواعد جديدة.

وتناول الاجتماع عدة ملفات أخرى، ومن بينها ملف الهجرة غير القانونية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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