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كونتي: سنطالب غوتيريش بالتدخل الدولي لحماية المهاجرين في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أنه سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعزيز ملف حقوق الإنسان بمركزا الإيواء في ليبيا والاستثمار فيها.

وأوضح كونتي في تصريح لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أن بلاده في وضع حرب دقيق، ولكن السيطرة على السواحل فاعلة، وأن بلاده تبحث إمكانية تعزيزي خفر السواحل الليبي في أمن السواحل.

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية في تصريح آخر لصحيفة “لا ريبوبليكا”، في غضون الأسابيع القادمة، سنقرر إمكانية تشغيل عمليات إعادة المهاجرين لأوطانهم.

وأكد كونتي خلال حديثه بأنه يدرك أن الكثيرين من المهاجرين يعيشون في ظروف صعبة، داخل مركاز الاحتجاز في ليبيا، ولهذا يجب أن نتدخل، ونطلب من الأمم المتحدة وأمينها تعزيز التدخل لحماية المهاجرين تحت رعاية دولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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