محطة تحلية المياه بدرنة مهددة بالتوقف

طالب مدير محطة تحلية المياه بدرنة أحمد لياس من الحكومة المؤقتة باعتماد عمرة الغلايات ومنح الأذن بالتعاقد والاعتماد لبدء أعمال الصيانة سريعة.

وقال لياس على حسابه الشخصي عبر التواصل الاجتماعي إن المحطة تحتاج لقطع الغيار للغلاية الثانية بأقرب وقت، منوهًا أنه على تواصل مع المنظمات الدولية.

وكان لياس قد أشار في تصريح لمراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” في وقت سابق إنه قد تم توجيه نداءات إلى كل مسؤولي الدولة الليبية ومخاطبتهم بضرورة توفير المعدات وقطع الغيار اللازمة لصيانة محطة التحلية حتى تقوم بعملها على الوجه الاكمل.

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