بركان الغضب توضح اخر تطورات محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أفاد الناطق باسم عملية بركان الغضب، عبدالمالك المدني، بأن محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس شهدت هدوءاً نسبياً اليوم، لأول مرة منذ 5 أيام.

جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، مضيفا، أن مدفعية قوات الوفاق استمرت في استهداف بعض تمركزات الجيش، مشيرا إلى استهداف سيارة ذخيرة وآلية عسكرية تابعتين للجيش، داخل مطار طرابلس العالمي.

وقال المدني، إن طيران الوفاق أكثر دقة في تنفيذ الضربات من سلاح الجو التابع للجيش لأنه مبني على معلومات استخباراتية دقيقة، مشيرا إلى أن سلاح الجو التابع للجيش يسيطر على العمليات فوق محاور القتال جنوب طرابلس.

وتابع: “قام سلاح الجو اليوم بتنفيذ 3 غارات ناجحة بين منطقتي سبيعة والعزيزية، الأولى استهدفت تجمعا للأفراد والآليات، والثانية استهدفت آلية مسلحة، أما الثالثة فاستهدفت موقعا يتوقع تواجد مرتزقة أجانب بداخله”.

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