التقى رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري اليوم الثلاثاء، وزير المالية بحكومة الوفاق “فرج بومطاري”.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، على صفحته بموقع ” فيسبوك” أن اللقاء بحث ملف الإصلاحات الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ ميزانية سنة 2019، والتجهيز لإعداد ميزانية 2020 وضرورة اعتمادها بقانون.

