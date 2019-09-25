السراج لـ موغريني: مستمرين بمقاومة الاعتداء على العاصمة ولا تراجع عن بناء الدولة المدنية

ليبيا – اجتمع رئيس الرئاسي فائز السراج أمس الثلاثاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع فريدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية.

الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس تطورات الأوضاع في ليبيا حيث اتفق الجانبان على أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه الأزمة الليبية.



وقالت موغريني بأن الجهود الأوروبية تنصب في اتجاه عودة المسار السياسي، مؤكدةً رفض الاتحاد الأوروبي للهجمات التي تطال المدنيين ولأي خرق لقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة.



من جانبه جدد السراج التأكيد على استمرار مقاومة ما وصفه بـ “الاعتداء على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) إلى أن يتم دحر من وصفهم بـ”المعتدين” (القوات المسلحة الليبية)، مشدداً بأنه لا تراجع عن هدف بناء الدولة المدنية الديمقراطية وأن استئناف المسار السياسي يجب أن يقوم على قواعد جديدة ووفق آليات تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها ما وصفه بـ “العدوان على طرابلس”.



وبحث الاجتماع الذي حضره وزير خارجية الوفاق محمد سيالة وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور عدد من ملفات التعاون المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

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