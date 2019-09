“المؤقتة” تعتزم إنشاء مستشفى للشرطة في بنغازي

المتوسط:

منحت الحكومة المؤقتة الإذن، لوزارة الداخلية بإنشاء مستشفى للشرطة بنظام الاستثمار، خلال اجتماع لمجلس وزراء الحكومة المؤقتة.

ويعتبر الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، أول اجتماع لمجلس الوزراء في ديوان رئاسته الجديد في مدينة بنغازي.

ووافقت الحكومة المؤقتة على المشروع، على أن يكون مقره في مدينة بنغازي، ليكون عونًا لهيئة منتسبي الشرطة ووزارة الداخلية، في علاجهم وذويهم، إلى حين اعتماد التأمين الطبي لهم.

وأعلنت الحكومة في الاجتماع، موافقتها على مقترح وزير الداخلية باستحداث الإدارة العامة للشؤون الأمنية بالوزارة، والبدء في إزالة العوائق والمخلفات المحيطة بمصب مياه وادي القطارة، إضافة إلى تفعيل سرايا الحدود المشتركة بين الجيش والشرطة.

