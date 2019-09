عمال النفط والغاز يقررون إيقاف حفارات الشركة الوطنية

المتوسط:

أعلن اتحاد قطاعي عمال النفط والغاز، إيقاف حفارات الشركة الوطنية اعتبارا من اليوم الأربعاء.

واعتبر الاتحاد أن هذا الإيقاف بمثابة إنذارًا فعليًا أوليًا للمجلس الرئاسي، وذلك لتنفيذ قرار زيادة مرتبات العاملين بنسبة 67% الصادر في أكتوبر عام 2013م.

وأمهل الاتحاد، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، شهرًا كاملاً، يبدأ من يوم أمس الثلاثاء، بشأن زيادة المرتبات، لافتًا إلى أن القرار رقم “642”، بشأن زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز، لم يُنفذ حتى اليوم، رغم مرور 6 سنوات, مشيرًا إلى أنه توجد أحكام قانونية صادرة عن المحاكم الليبية تفرض تنفيذ القرار منذ رجوع الإنتاج من أكثر من سنتين.

وتهكم الاتحاد، من تهديدات المؤسسة الوطنية للنفط، التي توعدت كل من ينادي باستجلاب حقوقهم المكتسبة، مؤكدًا أنها لا تملك السيطرة على الحقول النفطية سوى مصفاة الزاوية، ولم تستطع حماية سعد الديناري عند اختفاؤه في شهر أبريل الماضي.

وطالب البيان المجلس الرئاسي، بعرض جداول المرتبات لقطاعات؛ وزارة المالية، ديوان المحاسبة، حرس الرئاسي، رئاسة الأركان، مصلحة المطارات، وزارة الصحة، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الخارجية، والتابعين لحكومة الوفاق وذلك على موقع وزارة المالية.

