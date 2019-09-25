الكبير يستعرض الوضع المالي مع السفير الأمريكي ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي

ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير أمس بتونس مع كل من ريتشارد نورلاند السفير الأمريكى لدى ليبيا وإريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

الإجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصرف مناقشة الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي على المستوى المحلي والدولي.

وتم استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية والاتفاق على تكثيف الجهود وتعزيز أُطُر التعاون في المجالات ذات الإهتمام المشترك والاستمرار في عقد جلسات الحوار الاقتصادي برعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

كما حضر الإجتماع عدد من مدراء الإدارات المعنية من مصرف ليبيا المركزي.

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