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“السهم” تبدأ بتسيير الرحلات بين طرابلس ومصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في خطوة مهمة على صعيد النقل العام في ليبيا أعلنت شركة السهم للنقل شروعها في البدء بتقديم خدمات النقل من طرابلس إلى مطار مصراتة.

وقالت إدارة السهم عبر حسابها بموقع “فيسبوك” إن قيمة التذكرة الواحدة للفرد ستكون 35 دينارا مع إمكانية اصطحاب حقيبتين دون تحديد الوزن.
وتعد الخطوة التي استقبلها المواطنون بنوع من الارتياح مع تحفظ البعض بعد إعلان الشركة أن الحافلات ستستخدم في عملية النقل العام داخل مدينة طرابلس وليس خارجها.
ويرى مراقبون أن السهم قامت بهذه الخطوة في محاولة منها لتعزيز قطاع النقل الذي يعاني من عدم توفر البنية التحتية واستغلال بعض أصحاب سيارات النقل الخاص للمواطنين بوضع أسعار مرتفعة تصل إلى 250 دينارا للرحلة بين طرابلس ومصراتة للراغبين في السفر.
وستشغل شركة النقل العام رحلة واحدة يوميا ذهابا وإيابا ابتداء من اليوم الإربعاء انطلاقا من ساحة فندق الكبير في طرابلس.
وكانت قد تسلمت السهم المدة القليلة الماضية 30 حافلة من شركة كينغ لونغ الصينية الرائدة في صناعة الحافلات في إطار استعداد الشركة لإعادة النقل العام في ليبيا للمشهد من جديد بعد انقطاع لسنوات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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