المتوسط

أكدت وزارة الخارجية المصرية، سامح شكري الثلاثاء، أنه لا يمكن إغفال مواصلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، معددا مجموعة من الانتهاكات التركية والدولية التي يرتكبها نظامه.

جاء ذلك ردًا على تصريحات الرئيس التركي خلال إحدى الفعّاليات مؤخراً في نيويورك، واتصالاً بما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة المعزول، محمد مرسي.

وأشار متحدث الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إلى أن أردوغان يرعى الإرهاب في المنطقة، فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي حيث يحاول ان يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.

وأضاف: “لا يمكن إغفال مواصلته في دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات؛ كل ذلك في سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الأفريقية وغيرها”.

The post الخارجية المصرية: لا يمكن إغفال دور أردوغان في دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية