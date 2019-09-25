«أفريكوم» تعلن مقتل 11 عنصرا من «داعش» في غارة جديدة بمحيط مرزق

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، الأربعاء، مقتل 11 من عناصر تنظيم «داعش» في غارة جوية للجيش الأميركي في محيط مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

قال اللواء ويليام جايلر ، مدير العمليات في القيادة الأمريكية الإفريقية، إن «الغارة أجريت للقضاء على إرهابي داعش وحرمانهم من القدرة على شن هجمات على الشعب الليبي»، مضيفة أن «هذا الجهد يدل على تصميم الولايات المتحدة وشركائنا الليبيين على حرمان الإرهابيين من الملاذات الآمنة».

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