دي مايو: إنعاش عملية سياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الى إعادة إطلاق عملية سياسية في ليبيا، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وفي تصريحات عند نهاية اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ترأسه رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان إيف لو دريان، أضاف دي مايو، أنه “يجب تهيئة الظروف في ليبيا لإعادة إطلاق العملية السياسية، مع التركيز على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.

ووفقا لمذكرة لوزارة الخارجية الايطالية، فإن الوزير دي مايو قد أكد بالتالي موقف إيطاليا المؤيد “لوحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها”. واختتم مشدداً على أن العملية السياسية في ليبيا ينبغي أن تكون مصحوبة “بآلية مراقبة وتنفيذ تدابير بناء الثقة” في البلاد.

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