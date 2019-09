«عدل الوفاق» تنظم ورشة عمل حول قضايا الاتجار.. وتهريب المهاجرين

المتوسط:

عقدت ورشة تدريبية لقضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لمنظومة العدالة الجنائية الليبية فى الفترة 16 – 20 سبتمبر 2019 بتونس، استهدفت عددا من القضاة و النيابة العامة وافراد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بتنظيم من وزارة العدل والبرنامج الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة “UNODC”.

تناولت الورشة قضايا متعددة شملت مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومراحل التحقيق والمحاكمة والتحقيقات في الجرائم المالية والتعامل مع الجريمة الإلكترونية ونظم المعلومات والاتصالات وتهريب الأموال، وكذلك تناولت الورشة مسائل التعاون الإقليمي والدولي فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتعاون فى إنفاد القانون وتبادل المعلومات.

واختتمت الورشة بإجراء محاكمة صورية لحالات من قضايا الاتجار وتهريب المهاجرين.

