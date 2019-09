المتوسط:

بحثت المستشارة راضية المذبل عضو المجلس التسييري المكلفة بملف الشؤون الاجتماعية ببلدية بنغازي خلال اجتماعها مع صالح الشبلي مدير مكتب القوى العاملة ببلدية بنغازي وحسن الفسي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية فرع بنغازي الإجراءات اللازمة التى اتخذها مكتب العمل بخصوص التعيينات الأخيرة (قرار 15: بنغازي { 210 ، 395 ، 401 ، 67 ،73}.

وأكد مدير مكتب القوى العاملة أن القوائم المالية للمتعينين تم إحالتها الى وزارة المالية وسيقوم المكتب بمتابعة كل الاجراءات الخاصة بصرف المرتبات كما تطرق حسن الفسي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزارة تقوم بما في وسعها من اجل تحسين أوضاع النازحين وحلحلة كل المشاكل .

من جهتها أكدت المستشارة راضية المذبل أن بنغازي تنتظر منا الكثير وأن التعيينات الجديدة سترفع المعاناة عن الأسر من ذوي الدخل المحدود وستساعد في إتاحة فرص الزواج وأن الدولة يقع على عاتقها الرفع من مستوى مواطنيها .

وأشار إلى أن هناك مشروع قرار يستهدف الباحثين عن العمل وسيكون بالتنسيق مع بلدية بنغازي قبل انقضاء العام الجاري 2019 وسيكون من أولويات اهتمامات البلدية في الأيام القادمة تمكين كل المعينين في القطاعات حسب الاحتياج وحسب القدرة الإستعابية.

The post «بنغازي» تبحث المستجدات مع مكتب القوى العاملة بشأن ملف التعيينات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية