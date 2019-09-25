الجنايات الدولية تقبل استئناف سيف الاسلام وتحدد موعد النظر فيه

أصدرت دائرة الاستئناف بمحكمة الجنايات الدولية مساء أمس الثلاثاء، أمراً قضائياً بعقد جلسة استماع للنظر في طلب الاستئناف المقدم من سيف الاسلام معمر القذافي، وذلك يومي 11/ 12 نوفمبر القادم.

ودعت المحكمة، مجلس الأمن الدولي، والحكومة الليبية، وما يعرف بـ “رابطة ضحايا 17 فبراير”، لتقديم ملاحظاتهم مكتوبة في تااريخ لا يتجاوز 24 أكتوبر المقبل.

وبينت المحكمة في البيان الذي شمل أمرها القضائي، أن جلسة استماع ستعقد أمام دائرة الاستئناف في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2019، للاستماع إلى الملاحظات والتعقيبات بشأن طلب الاستئناف المقدم من طرف سيف الإسلام القذافي، وستصدر الدائرة في الوقت المناسب توجيهات إضافية بشأن سير الإجراءات، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة الأطراف ومكتب المستشار القانوني لرابطة الضحايا وأي جهات أخرى، مضيفة أنها ستدعو مجلس الأمن ودولة ليبيا إلى تقديم ملاحظات، حول القضايا الناشئة عن الاستئناف.

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