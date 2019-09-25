متأثرًا بجراحه إثر ضربة جوية…وفاة قيادي في كتيبة “166” مصراتة

أخبار ليبيا24

قال مصدر مطلع أن القيادي في الكتيبة “166” زياد فرج العلام الاصيفر توفي متأثرًا بجراحه إثر إصابته في غارة جوية من طائرات سلاح الجو الليبي.

وأضاف المصدر أن الاصيفر من مواليد 1984 من مدينة مصراتة توفي في إحدى المصحات الطبية في دولة تونس مساء أمس الثلاثاء.

وأكد المصدر أن القيادي أصيب في ضربة جوية استباقية دقيقة نفذت من قبل سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أثناء قيادته سيارة مسلحة تحمل سلاح رشاش عيار 23.

ولفت المصدر إلى أن الضربة أدت إلى إصابته وإعطاب الآلية أثناء تواجده في مدينة سرت استعدادا لتنفيذ هجوم إرهابي على قاعدة الجفرة العسكرية في 16 سبتمبر الجاري.

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