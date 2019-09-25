دلائل تكشف تورط القذافي في دعم الجيش الجمهوري الإيرلندي

دعا النقابيون في أيرلندا الشمالية إلى تسليم قس سابق إلى السلطات القضائية بعد أن اعترف بتسليمه مكونات مالية وقنابل للمنظمة شبه العسكرية.

صحيفة أيرش تايمز الإيرلندية نقلت عن باتريك ريان الذي ظهر في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية قال فيه إنه قضى 10 سنوات في زيارات لليبيا وبعض الدول الأوروبية لجمع الأموال لصالح الجيش الجمهوري.

وتمكن باتريك من إحضار أجهزة ضبط الوقت التي سهلت على الجيش الجمهوري الإيرلندي تفجير القنابل دون أن يتعرضوا للأذى واستخدم البرنامج لتفجير قنبلة عام 1984 في مؤتمر حزب المحافظين في برايتون.

وكان اللورد إمبي، رئيس حزب أولستر الاتحادي، الذي خاض المعارك ضد الجيش الجمهوري الإيرلندي، قد ناشد الأمم المتحدة ألا تستسلم لمطالب ليبيا بتخفيف سيطرتها على الأصول المجمدة المرتبطة بمعمر القذافي، والمودعة في جميع أنحاء العالم.

وجاءت مناشدة إمبي بعد توارد تقارير عدّة تُشير إلى انعقاد اجتماع مغلق، في نيويورك، جمع لجنة العقوبات الليبية التابعة للأمم المتحدة، مع وفد من مؤسسة الاستثمار الليبية (LIA) ، الذي أطلِع على استراتيجية لجنة العقوبات “لمعالجة الآثار السلبية للعقوبات” المفروضة على أصول ليبيا المجمدة .

ويُذكر أن القذافي قام بتزويد الجيش الجمهوري الايرلندي بالأسلحة والمتفجرات أثناء حرب ايرلندا الشمالية، وقد دفعت ليبيا بالفعل تعويضات كبيرة للضحايا الأمريكيين والألمان والفرنسيين من الهجمات الإرهابية التي اتُّهمت ليبيا بارتكابها.

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