الأفريكوم تستهدف 11 إرهابياً من تنظيم داعش بمحيط مرزق

شنت طائرات تابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، أفريكوم، أمس غارة جوية استهدفت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، كانوا يتمركزون بمحيط مدينة مرزق .

وقالت الأفريكوم، في بيان لها اليوم، إن الغارة أسفرت عن مقتل أحد عشر إرهابيا.

من جهته أكد مدير عمليات الأفريكوم، ويليام جايلر، أن هذه الغارة تمت من أجل القضاء على إرهابيي داعش، وحرمانهم من شن هجمات على الشعب الليبي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مصممة على عدم حصولهم على ملاذات آمنة داخل البلاد.

وأضاف جايلر، أن القيادة العسكرية الأمريكية تواصل دعمها للجهود الدبلوماسية الساعية لاستقرار الوضع السياسي في ليبيا، وتعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار.

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