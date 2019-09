المتوسط:

انتقد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، الثلاثاء، استجداء رئيس الوزراء فايز السراج في الأمم المتحدة، مؤكدا أن استجدائه لن يغير من الواقع شيئًا، وذلك في إشارة إلى تواجد السراج من المجتمع الدولي، بالأمم المتحدة للمشاركة في الدورة الـ74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وبين التكبالي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الجيش هو الحل الوحيد للوضع المأساوي في ليبيا.

The post برلماني: استجداء السراج في الأمم المتحدة لن يغير من الواقع أي شئ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية