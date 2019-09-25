افريكوم: 11 قتيل من داعش في غارة جديدة بمرزق

أعلنت القوة الأمريكية في افريقيا “افريكوم” مقتل 11 “إرهابيا” جراء غارة جوية جديدة نفذتها طائراتها في محيط مدينة مرزق، يوم أمس الثلاثاء.

وقالت “افريكوم” في بيان لها، إنه بالتنسيق مع حكومة الوفاق ، أجرت القيادة الأمريكية الإفريقية غارة جوية استهدفت إرهابيي داعش في ليبيا في محيط مدينة مرزوق ، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019.

وقال مدير العمليات في القيادة الأمريكية الإفريقية ويليام جايلر، إن الغارة نفذت للقضاء على عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والحد من قدرتهم على شن هجمات على الشعب الليبي، مضيفا أن هذا الجهد يؤكد تصميم الولايات المتحدة، وشركائنا الليبيين على حرمان الإرهابيين من الملاذات الآمنة.

وكانت “افريكوم” أعلنت قبل أيام تنفيذ ضربة جوية في محيط مدينة مرزق، نتج عنها مقتل 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

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