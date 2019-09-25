كونتي يدعو إلى إعادة إطلاق الالتزام بشأن ليبي

دعا رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إلى إعادة إطلاق الالتزام بشأن ليبيا

وقال كونتي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، إن الوقت قد حان لإعادة إطلاق الالتزام بليبيا، مسالمة وموحدة ومستقلة وديمقراطية، داعيا الجميع إلى التحرك لدعم عمل الأمم المتحدة.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية، أن وقفا لإطلاق النار ذا مصداقية، هو الخطوة الأولى لبدء حوار سياسي شامل، والذي يمثل الأداة الوحيدة للتوصل إلى الهدنة.

وأوضح كونتي أنه من الضروري جدا أن تحترم جميع الدول الأعضاء الحظر المفروض على الأسلحة.

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