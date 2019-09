المتوسط:

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق، وذلك بالقرب من محور العزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

وتدور الاشتباكات حالياً في مختلف المحاور المقابلة لمنطقة العزيزية.

