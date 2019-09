«العامة للكهرباء» تعلن عودة التيار لمنطقة الرياضية

المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنه نتيجة للانقطاع الذي حدث أول أمس بعد ترجيع الأحمال بمنطقة الرياضية علي محطة الثانوية والذي أدى إلى تشققات علي عوازل ضغط عالي بمحول سعة 630 كيلو فولت أمبير، وعلي الفور قام فنيو ومهندسو الشركة باستبدال العوازل المتهالكة حتي ساعات متأخرة من الليل وعودة التغذية.

كما تم استكمال العمل يوم أمس بإجراء الصيانة اللازمة علي المحول الرابط بينه وبين خلية الضغط المنخفض.

